Орбан запугивает – Мы как никогда близки к перерастанию войны в мировую

https://racurs.ua/n180771-orban-zapugivaet-my-kak-nikogda-blizki-k-pererastaniu-voyny-v-mirovuu.html

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що світ ще ніколи не був таким близьким до переростання локального збройного конфлікту в повномасштабну світову війну.

Таку заяву Орбан зробив у п’ятницю, 10 березня, під час щотижневого інтерв’ю на радіо Kossuth, коментуючи відправлення в Україну першої групи танків «Леопард».

Він нагадав, що ще рік тому весь світ сподівався, що загострення збройного конфлікту на сході України не переросте у повномасштабну війну.

Війна сьогодні йде значно жорсткіша і жорстокіша, ніж спочатку, — заявив угорський прем'єр.

За його словами, обидві сторони конфлікту втратили вже по 100 тис. осіб (Орбан не уточнив, чи поранені включені у ці його підрахунки).

А війна тим часом продовжує набирати обертів, нагадав прем'єр:

Німеччина починала з відправлення [Києву] касок, а тепер уже відправляє танки — і думає, чи не відправити і винищувачі.

Орбан припустив, що якщо дотримуватись цієї логіки ескалації, в якийсь момент український кордон цілком може почати перетинати і жива сила — угруповання країн-союзників Києва.

Ми ніколи не були такі близькі до того, щоб локальна війна переросла у світову війну, — додав угорський авторитарний лідер.

За його словами, з усіх європейських країн миру в Україні по-справжньому хочуть лише дві: Угорщина та Ватикан. Натомість поза межами Європи тієї ж позиції дотримуються Туреччина, Китай та більшість арабських країн.

Союзники ЄС та НАТО послідовно критикують уряд Орбана за лояльність до росії. У січні Угорщина відмовилася брати участь у постачанні зброї ЗСУ, пояснивши це міркуваннями безпеки, а сам Орбан у вересні минулого року закликав до скасування санкцій проти терористичної федерації росії.