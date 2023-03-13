В госдуму Московии внесли законопроект о повышении призывного возраста

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До держдуми рф внесли законопроект про підвищення призовного віку.

У документі вказано механізм поетапного підвищення нижньої планки призовного віку з 18 до 21 року, а верхньої — з 27 до 30 років. Передбачається, що у 2024 році на термінову службу будуть закликати чоловіків віком від 19 до 30 років, у 2025 — від 20 до 30 років, а у 2026 — від 21 року до 30 років.

Автори законопроекту — депутати провладної путінської «єдиної росії» — відзначають, що ініціатива допоможе скоротити витрати федерального бюджету на проведення медичного огляду призовників більш ніж на 600 млн рублів (приблизно 7,5 млн євро). У пояснювальній записці також йдеться, що мета законопроекту — гарантія здобуття громадянами середньої загальної та середньої професійної освіти.

Документ, найімовірніше ухвалять. З пропозицією поетапно підвищити призовний вік раніше виступив міністр оборони рф сергій шойгу, згодом цю ініціативу підтримав диктатор путін.

Також депутати запропонували змінити закон «Про альтернативну цивільну службу». Їхні поправки передбачають, що альтернативну службу зможуть обрати громадяни від 18 до 30 років. При цьому про підвищення нижнього вікового кордону в поточній версії законопроекту не йдеться.

Якщо закон ухвалять, він набуде чинності з 1 січня 2024 року. У документі зазначається, що громадяни, які отримали відстрочки від призову до набрання чинності документом, можуть користуватися відстрочками «до закінчення терміну їх дії або до зникнення їх підстави».

Міністр війни рф сергій шойгу оголосив про реформу армії, яка передбачає підвищення призовного віку, у грудні 2022 року. Армійська реформа також передбачає збільшення чисельності збройних сил московитів до 1,5 млн осіб.