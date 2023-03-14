В мире продолжается пандемия коронавируса

https://racurs.ua/n180894-pandemiya-koronavirusa-mojet-zavershitsya-v-etom-godu-voz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) три роки тому — 11 березня 2020 року — оголосила пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

За час, що минув, було зареєстровано майже 7 млн смертей від COVID-19, хоча справжня кількість смертей набагато більша. Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус, виступаючи на церемонії вручення премії за внесок у охорону здоров’я, повідомляє прес-служба організації.

На думку Гебрейєсус, оголосити про завершення пандемії можна буде вже у 2023 році.

Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення — і як пандемія, — наголосив він.

За його словами, зараз ситуація з COVID-19 у світі перебуває в набагато кращому становищі, ніж будь-коли під час пандемії.

Дуже приємно бачити, що вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли ми вперше використали слово «пандемія» три роки тому. Поліпшення суттєве, — зазначив Гебрейєсус.

Гебрейєсус наголошує, що пандемія, зокрема, показала, що передова система медичної допомоги — це не те саме, що сильна система громадського здоров’я.