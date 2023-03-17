Россияне все чаще используют Казахстан, чтобы обойти санкции Запада

https://racurs.ua/n181039-rossiyane-vse-chasche-ispolzuut-kazahstan-chtoby-oboyti-sankcii-zapada.html

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Російські компанії звертаються до сусіднього Казахстану за допомогою в імпорті вкрай необхідних їм товарів, щоб обійти західні санкції.

Останнім часом спостерігаються зростання кількості російських запитів про допомогу в перевезенні через сухопутний кордон Казахстану з росією, який становить 7 тис. 591 км, різноманітних товарів — від підшипників і авіаційних деталей до рідкоземельних металів.

Підвищений інтерес росії пов’язаний з повідомленнями про плани Туреччини посилити контроль за транзитом санкційних товарів, повідомляє Reuters.

Агентство пише, що в останні тижні російські компанії завалили своїх казахстанських партнерів новими проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати необхідні товари.

Сім джерел агентства заявили, що спостерігають зростання кількості запитів щодо допомоги у доставці всього — від підшипників та деталей літаків до рідкоземельних металів.

Два джерела прямо пов’язали підвищений інтерес росії із повідомленнями про плани Туреччини щодо боротьби з транзитом підсанкційних товарів.

Це означає, що бум тільки починається, — сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею.

Інший казахстанський підприємець розповів, що йому запропонували 1 млн дол. за допомогу у перевезенні вантажівки з рідкоземельними металами з Австралії.

За словами джерел агентства, у росіян великий список потреб, який включає промислове обладнання, залізничні підшипники, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировину та матеріали для банківських карток.

За словами джерел, деякі російські компанії хочуть налагодити довгострокові партнерські відносини для обходу санкцій.

За російським законодавством, дотримання західних санкцій є правопорушенням, а порушення санкцій стало прибутковою галуззю для деяких підприємців, зазначає Reuters.

Я заходжу до офісу європейської компанії та питаю про певне обладнання, вони кажуть, що не можуть його продати, тому що воно може опинитися в росії, — розповів казахстанський бізнесмен, який торгує промисловим обладнанням. — Коли я виходжу, мені дзвонить турецька компанія, яка пропонує таке саме обладнання.

При цьому турецька влада в лютому заявила, що країна не експортує товари, які можуть бути використані у військових діях росії, і не допустить порушення західних санкцій у Туреччині або через неї, нагадує агентство.

росія залишається найбільшим торговельним партнером Казахстану. Експорт Казахстану до рф торік зріс на чверть до 8,8 млрд дол.

У січні 2023 року російська служба Бі-бі-сі стверджувала: те, що багато росіян досі не відчули ефекту від санкцій, стало можливим завдяки паралельному імпорту, а іноді й просто контрабанді через сусідні країни.