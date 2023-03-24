США ввели санкции против БелАЗ, МАЗ и самолета лукашенко

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США ввели санкції проти БелАЗ, МАЗ та літака диктатора олександра лукашенка.

Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

У чорний список потрапили три білоруські юрособи та 9 фізосіб. Крім того, під візові обмеження потрапили ще 14 людей.

Введення нових санкцій в Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) пояснюють відповіддю на «жорстокі репресії, що тривають, проти продемократичного руху і громадянського суспільства у зв’язку з шахрайськими президентськими виборами в серпні 2020 року».

У відомстві заявили, що «ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів закликати режим у Мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні російської федерації проти України, що триває".

У списку санкцій опинилися два державні автогіганти — МАЗ і БЕЛАЗ, а також їхні керівники Валерій Іванкович і Сергій Никифорович.

Обмеження ввели також проти ЦВК та нового складу, серед яких Ігор Карпенко, Олена Балдовська, Денис Дук, Олена Кунцевич, Олександр Ткачов, Катерина Федосенко та Олександр Южик.

У списку також урядовий літак EW-001PA — Boeing 737.

лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків та використовує їх для особистих поїздок. лукашенко використав EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок, — йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Санкції мають на увазі блокування активів у разі, якщо вони знаходяться на території США, а також організації, які на 50% і більше належать зазначеним у списку особам чи компаніям. Співпраця із внесеними до списку структурами може призвести до вторинних санкцій, зазначених у повідомленні.