путин может приехать в Турцию в апреле - его там не задержат

https://racurs.ua/n181470-putin-mojet-priehat-v-turciu-v-aprele-ego-tam-ne-zaderjat.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив в інтерв’ю, що владімір путін може відвідати Туреччину 27 квітня для участі у відкритті атомної електростанції «Акую», яку побудував «Росатом».

путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття або взяти участь у церемонії онлайн, — сказав Ердоган.

Туреччина не ратифікувала Римський статут, тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. У разі візиту путіна турецькі правоохоронці не будуть зобов’язані виконувати рішення МВС, яке видало ордер на арешт російського президента.

Раніше Ердоган також заявляв, що Туреччина хотіла б організувати мирні переговори між Україною та росією якнайшвидше.

Ми хочемо якнайшвидше встановити мир між Україною та росією за столом переговорів і припинити війну, досягнувши миру за столом переговорів, — зазначив голова держави.

При цьому Ердоган повідомив, що Анкара хотіла б поновити переговори у Стамбулі, де раніше пройшло кілька раундів переговорів між російською та українською делегаціями.