Война россии против Украины – одна из главных тем переговоров европейских лидеров с Си Цзиньпином

https://racurs.ua/n181544-v-evrope-stavyat-na-kitay-chtoby-obuzdat-putina-bbc.html

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Європейські керівники злітаються до Пекіна, і війна Росії проти України — одна з головних тем для переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, який нещодавно відвідав володимира путіна в Москві.

31 березня іспанський прем'єр Педро Санчес у Пекіні зустрівся з Сі і, серед іншого, повідомив йому, що Іспанія підтримує український мирний план — звільнення всіх окупованих росією українських земель.

А в середу, 4 квітня, до Пекіна летить французький президент Еммануель Макрон. Його супроводжує голова Єврокомісії (фактично уряди ЄС) Урсула фон дер Ляйєн.

Їхня головна мета, пише BBC, — зрозуміти, якими будуть відносини Європи з Пекіном після повного розладу між США (головним союзником ЄС) та Китаєм (головним торговим партнером ЄС).

Дві найбільші економічні та військові держави планети посварилися через Тайвань, торгівлю, права людини та боротьбу за технологічну перевагу, внаслідок чого світ знову опинився на межі холодної війни.

Європа не прагне рвати зв’язки з Китаєм, як США. Та й Сі Цзіньпіну вигідно зберегти з нею добрі відносини, тому що ЄС — третя після США та Китаю економіка у світі, найбільший ринок збуту китайських товарів та головне альтернативне джерело західних інвестицій та ноу-хау в умовах торгової та технологічної війни зі США.

Фон дер Ляйєн перед візитом виступила з програмною промовою про нову еру відносин ЄС і Китаю і сказала, що вони потрібні один одному, і що в багатьох сферах відносини хороші, але проблем все більше, тому що Китай поступово переходить від відкритості та інтеграції до закритості. і самоствердження, у тому числі силою.

Макрон нічого програмного про Китай останнім часом не говорив, бо зайнятий домашніми проблемами — народ збунтувався проти пенсійної реформи, країна практично паралізована.

Проте візит до Китаю Макрон скасовувати не ризикнув. Перед ним за традицією Єлисейський палац анонімно доніс до обраних журналістів деталі того, що Макрон збирається сказати Сі.

Основна думка — ми готові співпрацювати, але все може різко помінятися, якщо Китай перейде межу і вирішить надати путіну військову підтримку.

Європа допомагає Києву відбиватися від російської агресії та зацікавлена у якнайшвидшому закінченні війни, але з умовою відновлення територіальної цілісності України.

На початку війни Макрон постійно телефонував путіну, проте через рік контакти між ЄС, США і Кремлем зійшли нанівець, а позиції настільки непримиренні, що в Європі все більше говорять про те, що ситуацію з мертвої точки здатний зрушити саме Китай, а єдиний лідер, здатний вплинути на путіна, — це Сі.

Очевидно, що Китай — одна з небагатьох країн на планеті, а можливо, і єдина країна у світі, здатна зламати хід цього конфлікту, причому в обидві сторони, — цитують агентства неназваного чиновника з адміністрації Макрона.

Ключова роль Китаю пояснюється тим, що Сі з’явилися нові важелі тиску на Кремль, оскільки путін поставив ізольовану від Заходу економіку в залежність від Китаю.

Будь-який результат війни, включаючи поразку росії, не змінить цього факту, оскільки Захід не збирається знімати санкції та рішуче намагається злізти з російської нафтогазової голки.

З іншого боку, Сі здатний схилити шальки терезів і на користь Кремля, якщо надасть йому військову підтримку і допоможе обходити західні санкції. Поки що ні того, ні іншого не сталося.

Макрон спробує переконати Сі не робити цього й надалі.

Ми скажемо прямо: хоч би якою була спокуса піти на зближення з росією, цю межу перетинати не треба, — цитує Reuters високопоставленого французького дипломата.

Макрону, можливо, трохи легше докричатися до Сі тепер, коли путін заніс ногу, щоб перетнути вже китайську червону межу і всупереч політиці нерозповсюдження ядерної зброї розмістити її в білорусі.