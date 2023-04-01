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Это для дня дурака – Лондон отреагировал на новую «концепцию внешней политики» рф

Это для дня дурака — Лондон отреагировал на новую «концепцию внешней политики» рф

1 апр 2023, 08:29
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«День дурня — завтра», — так МЗС Великої Британії відреагувало на анонсовану російським диктатором путіним нову «концепцію зовнішньої політики».





Нагадаємо, що в оновленій «концепції зовнішньої політики путіна», зокрема, США названо «головним провідником антиросійської лінії».

Серед інших тез концепції:

  • запроваджується теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на росію або її союзників;
  • зазначені симетричні та асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу росії;
  • передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності «твердо припинятимуться»;
  • заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.

Источник: Ракурс


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