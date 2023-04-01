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Это для дня дурака – Лондон отреагировал на новую «концепцию внешней политики» рф
Это для дня дурака — Лондон отреагировал на новую «концепцию внешней политики» рфhttps://racurs.ua/n181545-eto-dlya-dnya-duraka-london-otreagiroval-na-novuu-koncepciu-vneshney-politiki-rf.htmlРакурс
«День дурня — завтра», — так МЗС Великої Британії відреагувало на анонсовану російським диктатором путіним нову «концепцію зовнішньої політики».
Нагадаємо, що в оновленій «концепції зовнішньої політики путіна», зокрема, США названо «головним провідником антиросійської лінії».
Серед інших тез концепції:
- запроваджується теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на росію або її союзників;
- зазначені симетричні та асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу росії;
- передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності «твердо припинятимуться»;
- заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.
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