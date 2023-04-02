Армения пообещала россии не выдавать путина суду в Гааге

Армения пообещала россии не выдавать путина суду. Фото: eurasianet.org

https://racurs.ua/n181582-armeniya-poobeschala-rossii-ne-vydavat-putina-sudu-v-gaage.html

Ракурс

Вірменія не планує заарештовувати і передавати суду в Гаазі президента рф володимира путіна.

Рішення ратифікувати Римський статут, на основі якого діє міжнародний кримінальний суд, влада Вірменії ухвалила ще у грудні 2022 року. Єреван має намір використовувати цей інструмент міжнародних відносин у своєму протистоянні з Азербайджаном. Однак той факт, що ратифікацію вірменською владою Статуту збіглося з рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт путіна, в Єревані вважають випадковістю. Про це віце-спікер вірменського парламенту Акоп Аршакян заявив в інтерв’ю агентству «Арменпресс».

Рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, в жодному питанні і не вимагає кроків до арешту кого-небудь. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звичайно, не міг ані вгадати, ані передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні, — зазначив він.

За його словами, у Єревані не мають наміру та бажання арештовувати путіна, якщо той відвідає Вірменію. Аршакян додав, що вірменська влада «почула побоювання, висловлені рф» і висловив надію, що дві країни зможуть зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов’язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт російського президента володимира путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Цей ордер є довічним.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн вже заявив, що Берлін заарештує російського диктатора володимира путіна в разі, якщо він прибуде на територію країни, а МКС у Гаазі вимагатиме виконання відповідного рішення.

Джерело: «Арменпресс»