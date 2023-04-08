Ватикан поставил рядом украинца и россиянина в крестном шествии на католическую Страстную Пятницу

https://racurs.ua/n181786-vatikan-postavil-ryadom-ukrainca-i-rossiyanina-v-krestnom-shestvii-na-katolicheskuu-strastnuu.html

Ракурс

У Римі відбулася хресна хода на католицьку Страсну П’ятницю (вона проходить на тиждень раніше за православну). Серед інших хрест пронесли українець та росіянин, яких поставили у процесію поряд.

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Двоє юнаків з України та росії зачитали послання до світу.

Українець у своїй промові розповів, як після початку вторгнення рф йому довелося втекти до Італії та навів приклад слова своєї бабусі — та втішала його у важкі хвилини, кажучи, що «за допомогою Бога світ повернеться».

Росіянин у своїй промові звернувся до Ісуса, попросивши миру в усьому світі та, щоб «ми всі могли бути братами та сестрами».

За словами юнака, він втратив дідуся, батька та брата після того, як усі вони були відправлені в Україну в рамках мобілізації, що пройшла в росії.

У Римо-католицькій церкві не вперше ставлять поруч таких процесій українців і росіян, закликаючи ці народи до миру. Раніше подібні історії траплялися під час святкувань Великодня у 2022 році та Різдва.

«Ракурс» писав, що 7 квітня Папа Римський Франциск запропонував встановити двотижневе перемир’я у зоні воєнних дій в Україні з 9 квітня на час святкування Великодня та світлих великодніх тижнів католиками та православними.

Католицька церква цього року відзначає Великдень найближчої неділі, 9 квітня, православні християни святкують її тижнем пізніше, 16 квітня.

Голова РПЦ Кирило призначив 6 квітня головного священника у зоні «спецоперації». Ним став протоієрей Дмитро Василенков. Тепер він відповідатиме за «духовне наставництво російських військовослужбовців та співробітників силових структур, які перебувають у зоні бойових дій».