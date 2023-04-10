Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и предложение «пососать язык»

https://racurs.ua/n181865-dalay-lama-izvinilsya-za-poceluy-malchika-v-guby-i-predlojenie-pososat-yazyk-video.html

Ракурс

Далай-лама перепросив в індійському хлопчиком і його сім'єю за свою поведінку, коли він поцілував хлопчика в губи та запропонував йому «посмоктати язика».

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Інцидент стався у лютому на церемонії, присвяченій закінченню навчання групи дітей за програмою одного з індійських благодійних фондів.

Під час церемонії хлопчик підійшов до Далай-лами та запитав, чи можна його обійняти. У відповідь Далай Лама спочатку попросив поцілувати його в щоку, а потім поцілував хлопчика в губи. Після цього він висунув язика і сказав хлопчику: «Можеш посмоктати мого язика», вони доторкнулися язиками.

Запис інциденту поширився в інтернеті та викликав масову критику. Багато хто назвав дії Далай-лами насиллям.

Дехто нагадує, що демонстрація язика — це частина культури Тибету, проте це відео не про культурне самовираження. Але навіть якщо це так, таке культурне самовираження є неприйнятним, — зокрема заявила впливова індійська правозахисна організація Haq: Center for Child Rights.

У заяві представників Далай-лами підкреслюється, що він просить вибачення в хлопчика, його сім’ї, а також людей у всьому світі «за шкоду, яку могли завдати його слова».