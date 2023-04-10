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Ракурс
Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и предложение «пососать язык»

Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и предложение «пососать язык» (ВИДЕО)

10 апр 2023, 17:01
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Далай-лама перепросив в індійському хлопчиком і його сім'єю за свою поведінку, коли він поцілував хлопчика в губи та запропонував йому «посмоктати язика».


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Інцидент стався у лютому на церемонії, присвяченій закінченню навчання групи дітей за програмою одного з індійських благодійних фондів.

Під час церемонії хлопчик підійшов до Далай-лами та запитав, чи можна його обійняти. У відповідь Далай Лама спочатку попросив поцілувати його в щоку, а потім поцілував хлопчика в губи. Після цього він висунув язика і сказав хлопчику: «Можеш посмоктати мого язика», вони доторкнулися язиками.

Запис інциденту поширився в інтернеті та викликав масову критику. Багато хто назвав дії Далай-лами насиллям.

Дехто нагадує, що демонстрація язика — це частина культури Тибету, проте це відео не про культурне самовираження. Але навіть якщо це так, таке культурне самовираження є неприйнятним, — зокрема заявила впливова індійська правозахисна організація Haq: Center for Child Rights.

У заяві представників Далай-лами підкреслюється, що він просить вибачення в хлопчика, його сім’ї, а також людей у всьому світі «за шкоду, яку могли завдати його слова».

Його святість часто безневинно і грайливо дражнить людей, яких зустрічає, навіть на публіці та перед камерами. Він шкодує про інцидент, — наголосили представники Далай-лами.

Источник: Ракурс


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