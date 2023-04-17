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Ракурс
В Польше с 17 апреля будут вручать повестки и заработают медкомиссии

В Польше с 17 апреля будут вручать повестки и заработают медкомиссии

17 апр 2023, 10:40
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Міністерство оборони Польщі хоче перевірити кількість придатних до військової служби громадян. Відсьогодні у сусідній країні вручатимуть повістки, також там запрацюють медкомісії. Українців це не стосується.


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Про це повідомляє видання Ukrayina.pl.

Повістки отримають:

  • солдати запасу;

  • особи, які мають відношення до військової служби (пройшли військову службу або навчання);

  • представники певних професій.

Відбір здійснюватимуть 390 повітових лікарських комісій. Загалом на медкомісію мають з’явитися 230 тис. поляків. Йдеться не лише про 19-річних юнаків, але і хлопців 1999—2003 років народження. Окрім цього, повістки можуть отримати громадяни Польщі, котрі у 2021 та 2022 роках були визнані тимчасово непридатними для військової служби.

Повістки також отримають жінки 1999−2004 років народження, які у 2023 навчальному році закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями.

Источник: Ракурс


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