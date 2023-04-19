ООН рассчитала, когда Индия обгонит Китай по численности населения

https://racurs.ua/n182173-oon-rasschitala-kogda-indiya-obgonit-kitay-po-chislennosti-naseleniya.html

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За прогнозами ООН, населення Індії незабаром має досягти 1,4286 млрд осіб, що на 2,9 млн більше, ніж у Китаю з його 1,4257 млрд жителями.

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У Китаї нещодавно різко впала народжуваність, а його населення минулого року почало скорочуватися — вперше з 1961 року. Демографи пов’язують це з політикою «однієї дитини», яка існувала в країні 35 років і зупинена сім років тому, а також з високими витратами на утримання дітей, повідомляє «Російська служба BBC».

В Індії також рік у рік падає середня кількість народжень на одну жінку.

При цьому дані про населення Індії в доповіді оціночні, оскільки останній перепис населення проводився в країні ще 2011 року.

У листопаді 2022 року світове населення досягло позначки 8 млрд осіб. Проте експерти зазначають, що його зростання сповільнилося і зараз перебуває на найнижчій позначці з 1950 року. І в Індії, і в Китаї народжуваність падає.

У Китаї населення скорочується, попри те, що у 2016 році влада країни скасувала політику однієї дитини та ввела кілька ініціатив, покликаних переконати молоді сім’ї мати двох або більше дітей.

Серед інших чинників, які негативно впливають на рівень народжуваності в Китаї, — загальне зростання вартості життя в країні та той факт, що все більше жінок виходить на роботу.

Як показують дані, в Індії рівень народжуваності теж значно впав за останні десятиліття: із середнього показника у 5,7 народжень на одну жінку в 1950 до 2,2 зараз.

При цьому зростання населення залишається на рівні 1,2% на рік, що приблизно на чверть нижче, ніж минулого десятиліття.