Мир ожидает гибридное солнечное затмение

Мир ожидает гибридного солнечного затмения

https://racurs.ua/n182194-mir-ojidaet-gibridnoe-solnechnoe-zatmenie.html

Ракурс

У четвер, 20 квітня, жителі південної півкулі Землі зможуть спостерігати повне сонячне затемнення — явище, яке трапляється лише кілька разів на сторіччя.

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Відмінність від попередніх полягає в тому, що очікуване затемнення — гібридне, яке є ще рідкішим. Цього року його назвали затемненням Нінгалу — на честь внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО узбережжя Нунгалу на заході Австралії.

Гібридне сонячне затемнення є комбінацією повного і часткового, коли диск Місяця повністю закриває Сонце і навколо темного кола видно лише зовнішнє сонячне окантування. Таке явище також називають кільцеподібним затемненням, повідомляє BBC.

Дивитися на це явище, як і на будь-які інші види затемнень, слід лише у спеціальних окулярах, попереджають фахівці НАСА.

За розрахунками вчених, ця вкрай рідкісна подія відбудеться в XXI столітті всього сім разів, нинішній другий. Затемнення почнеться в Індійському океані на світанку і закінчиться в Тихому океані на заході сонця. На початку та в кінці циклу воно буде кільцеподібним, у середині — повним.

Спостерігачі у різних країнах побачать різні фази гібридного сонячного затемнення.

Де найкраще буде видно затемнення?

Затемнення триватиме близько 60 секунд. Найкращий вигляд на нього відкриється мешканцям західної Австралії, Східного Тимору та західної частини Нової Гвінеї.

Найкращим місцем для спостереження за затемненням вважається острів Ексмут у Західній Австралії, де очікується прибуття десятків тисяч людей.

Перше гібридне сонячне затемнення двадцять першого століття відбулося у листопаді 2013 року. Фазу повного затемнення тоді спостерігали в Центральній Африці — на півночі Кенії, в Уганді та Демократичній Республіці Конго.

За даними НАСА, наступне затемнення має відбутися 2031 року.