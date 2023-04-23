Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n182297-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 23 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них два носії «калібрів», загальний залп яких становить до 24 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мора, здійснили:

до Азовського моря — сім суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них дев’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.