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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

23 апр 2023, 15:18
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росія станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 23 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них два носії «калібрів», загальний залп яких становить до 24 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мора, здійснили:

  • до Азовського моря — сім суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них дев’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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