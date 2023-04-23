Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182297-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 23 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.
Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них два носії «калібрів», загальний залп яких становить до 24 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мора, здійснили:
- до Азовського моря — сім суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 24 судна, з них дев’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.