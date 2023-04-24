Милитарные расходы Европы достигли максимума со времен холодной войны

https://racurs.ua/n182318-militarnye-rashody-evropy-dostigli-maksimuma-so-vremen-holodnoy-voyny.html

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У 2022 році витрати європейських країн за оборонними статтями бюджету збільшилися на 13%.

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Це стало максимальним зростанням з 1989 року, йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Значно на цей показник вплинуло зростання військових витрат у росії (на 9,2%) та в Україні (на 640% — абсолютний рекорд за даними SIPRI). Проте, зазначають автори доповіді, інші країни Європи на тлі війни також значно збільшили витрати на оборону.

Так, наприклад, Фінляндія витратила на це 36% більше, ніж рік тому, Литва — на 27% більше, Швеція — на 12%, Польща — на 11%.

Як зазначає експерт SIPRI Лоренцо Скараццато, на збільшення військових витрат країн Європи, безумовно, вплинуло повномасштабне вторгнення військ рф в Україну, проте «побоювання щодо можливої російської агресії накопичувалися набагато довше». Ряд країн, «колишнього Східного блоку» почали збільшувати витрати на оборону ще 2014 року, коли росія анексувала Крим.

Крім того, у доповіді SIPRI йдеться, що загальносвітові витрати на оборону у 2022 році зросли на 37% і досягли 2,24 трлн дол. Це новий рекорд.

Світовим лідером із витрат на оборону залишаються Сполучені Штати. 2022 року вони витратили на ці цілі 877 млрд дол. — 39% від усіх світових витрат. США також збільшили витрати на військові потреби, переважно, як зазначають автори доповіді, через допомогу Україні.

Друге місце у світі з витрат на оборону посідає Китай. На ці цілі у 2022 році в КНР витратили 292 млрд дол.