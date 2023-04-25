Байден официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

https://racurs.ua/n182356-bayden-oficialno-obyavil-ob-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu.html

Ракурс

Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у виборах президента у 2024 році. Про це він повідомив 25 квітня.

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28 січня головний конкурент Байдена — Дональд Трамп також офіційно підтвердив про намір балотуватися у президенти США в 2024 році. Трамп розпочав свою передвиборчу кампанію з візитів до Нью-Гемпширу та Південної Кароліни. Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому буде 86 років.

Нагадаємо, четвертого квітня 2023 року Трампу висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року. Він навіть побував під формальним арештом. Судовий розгляд справи розпочнеться у січні 2024 року — у часі передвиборчої президентської кампанії. Американські політичні аналітики вже пишуть, що на тлі справи проти Трампа та медійного розголосу він знову став головним кандидатом у президенти від Республіканської партії.