Роман Червинский в суде. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n182372-sud-izbral-meru-presecheniya-eks-razvedchiku-chervinskomu.html

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Запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про ракетний обстріл аеродрому «Канатове» обрав суд.

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Шевченківський суд Києва взяв офіцера під варту. Його арештували на два місяці без права внесення застави. Про це просила прокуратура, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів. Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це повідомила «Українська правда».

А «Суспільне» зазначило, що адвокати Червінського заявили про незаконне затримання та арешт. Захист подаватиме апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, 24 квітня СБУ затримала колишнього в. о командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського у справі про ракетний обстріл рф аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області.

Слідство вважає, що Червінський перевищив службові повноваження, бо разом з іншими військовими без згоди державних структур вирішив заволодіти російським літаком.

Це призвело до того, що 23 липня 2022 року армія рф завдала ракетного удару по аеродрому — загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.

Джерело: «Українська правда», «Суспільне»