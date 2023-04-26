Китай направит в Украину спецпредставителя для урегулирования войны с россией

https://racurs.ua/n182396-kitay-napravit-v-ukrainu-specpredstavitelya-dlya-uregulirovaniya-voyny-s-rossiey.html

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Китай направить в Україну спеціального представника для врегулювання конфлікту з росією.

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Про це державні китайські ЗМІ повідомили за підсумками телефонної розмови голови КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

Китай рішуче сприятиме переговорам та припиненню вогню в найкоротші терміни, — наводять ЗМІ слова глави КНР.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай не буде ані спостерігати за вогнем з іншого боку, ані підливати масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати прибуток.

Діалог і переговори — єдиний життєздатний вихід. Оскільки раціональне мислення та голоси з усіх боків зростають, слід використати можливість накопичити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи, — так цитує Сі Global Times.

Крім того, у МЗС Китаю заявили, що дзвінок ініціювала українська сторона. У відомстві додали, що Китай «стоїть на стороні миру в українському питанні» та продовжить сприяти мирним переговорам і надавати Україні гуманітарну допомогу.

У Міністерстві закордонних справ Китаю закликають скористатися можливістю та створити сприятливі умови для політичного врегулювання ситуація в Україні.

Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь, тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди, — сказала представниця МЗС Китаю після розмови свого лідера з українським.

У лютому Пекін запропонував свій мирний план політичного врегулювання між Москвою та Києвом, що складається із 12 пунктів.

Офіційно Китай зберігає нейтральну позицію щодо російської агресії, але Захід вважає його союзником росії. Сама рф теж не втрачає нагоди заявляти про свої партнерські відносини з Пекіном.

Глава МЗС Китаю заявив, що сам факт телефонного дзвінка показує, що Китай займає об'єктивну і неупереджену позицію, і як велика і впливова країна відчуває свою відповідальність.