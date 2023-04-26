В Белом доме отреагировали на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

https://racurs.ua/n182402-v-belom-dome-otreagirovali-na-peregovory-zelenskogo-i-si-czinpina.html

Ракурс

У Білому домі відреагували на переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна.

.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, переговори між Сі та Зеленським схвалюють у США, але залишається незрозумілим, чи призведуть вони до значного просування до миру чи конкретного плану.

Нагадаємо, Китай направить в Україну спеціального представника для врегулювання конфлікту з росією.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай не буде ані спостерігати за вогнем з іншого боку, ані підливати масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати прибуток.

У МЗС Китаю заявили, що дзвінок ініціювала українська сторона.

Після розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна Київ призначив посла, а Пекін — спецпредставника по Україні. Ним став екс-посол Китаю у росії.

Нагадаємо, Китай виступає за мирне врегулювання війни в Україні. У річницю російського вторгнення китайська сторона опублікувала свій мирний план, що складається із 12 пунктів. Серед іншого він містить заклик до сторін військового конфлікту припинити бойові дії, розпочати мирні переговори, відмовитись від односторонніх санкцій.

Коментуючи пропозицію Китаю лідери Євросоюзу та НАТО заявили, що цей план псує той факт, що Китай давно став на бік росії.

20−22 березня Сі Цзіньпін відвідав московитів з офіційним візитом і зустрівся з кремлівським диктатором володимиром путіним.