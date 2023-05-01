Грузовой поезд, пострадавший после взрыва в Брянской области. 1 мая 2023 года. Фото: t.me/breakingmash

https://racurs.ua/n182568-veselyy-pervomay-v-bryanskoy-oblasti-vzorvali-poezd-s-nefteproduktami-u-pitera-oporu-lep.html

Ракурс

У Брянській області підірвали потяг із нафтопродуктами, у Ленобласті — опору ЛЕП

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Поблизу міста Унеча Брянської області на залізниці спрацював вибуховий пристрій, з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу, що перевозив нафтопродукти.

Інцидент стався приблизно за 100 км від кордону з Україною. Рух поїздів на цій ділянці зупинено.

Губернатор цього московитського регіону Олександр Богомаз написав у Телеграм, що із рейок зійшов локомотив вантажного поїзда. Люди не постраждали, рух цією ділянкою дороги тимчасово зупинено.

Baza, своєю чергою, повідомляє, що з рейок зійшов не лише локомотив, а й сім-вісім вагонів вантажного складу, що перевозив нафтопродукти та пиломатеріали. Також, за даними Baza, у вантажному складі виникла пожежа.

Російські спецслужби після початку війни неодноразово оголошували про затримання підозрюваних у підготовці диверсій на залізницях. У повідомленнях ФСБ регулярно фігурують якісь «українські куратори», за завданням яких нібито підозрювані готували вибухи на залізницях.

У середині квітня «Медіазона» підрахувала, що у справах про диверсії на залізницях у росії затримали понад 65 осіб, кожна третя з них — неповнолітній.

Сьогодні ж у Гатчинському районі Ленінградської області було підірвано опору лінії електропередач. Ще один вибуховий пристрій виявлено на іншій ЛЕП, він не розірвався.

Роботу Ленінградської АЕС та електропостачання регіону, на жаль, не порушено.