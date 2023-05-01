Fox News уволила ведущего-украинофоба после разговора Мердока и Зеленского

https://racurs.ua/n182580-fox-news-uvolila-veduschego-ukrainofoba-posle-razgovora-merdoka-i-zelenskogo.html

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Телеканал Fox News розірвав контракт із популярним провідним Такером Карлсоном невдовзі після розмови медіамагната Руперта Мердока із президентом України Володимиром Зеленським.

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Як стало відомо журналісту, співзасновнику видання Semafor Бену Сміту, розмова Мердока та Зеленського, про яку раніше не було відомо, відбулася за кілька тижнів до звільнення Карлсона. Президент України також говорив із сином Руперта Мердока Лакланом, який допомагає батькові керувати Fox News. Про розмову з Мердоком-молодшим у середині березня Зеленський коротко згадував у щоденному зверненні.

Карлсон був одним із найзапекліших критиків допомоги, яку США надають Україні. Виступи телеведучого викликали невдоволення українських політиків, котрі, як стало відомо Semafor, зуміли поділитися своєю думкою з керівництвом Fox News.

Однак, повідомило джерело, обізнане про деталі переговорів, тему виступів Карлсона на Fox News президент України в розмовах з батьком і сином Мердоками не порушував.

Такер Карлсон — один із найвідоміших провідних американського телебачення. 24 квітня телеканал Fox News оголосив про розірвання контракту з Карлсоном, не пояснивши причин такого рішення. Сам Карлсон звільнення наразі не прокоментував.