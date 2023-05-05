Букмекеры назвали фаворитов Евровидения 2023 - украинские TVORCHI котируются высоко

https://racurs.ua/n182728-bukmekery-nazvali-favoritov-evrovideniya-2023-ukrainskie-tvorchi-kotiruutsya-vysoko.html

Ракурс

Наступного тижня стартує 67-й щорічний пісенний конкурс Євробачення. Виступи виконавців традиційно поділять на два півфінали, а переможці кожного етапу потім зустрінуться у фіналі. Букмекери вже назвали головного претендента на перемогу цьогорічного конкурсу.

.

Фаворитом букмекери вважають шведську співачку Лорін із композицією Tattoo — її шанси оцінюються у 39%, свідчать дані сайту Eurovisionworld. До речі, Лорін вже перемагала на Євробаченні у 2012 році.

Друге місце пророкують Фінляндії, яку на конкурсі представить репер Кяерія з піснею Cha Cha Cha: його шанси виграти оцінюються у 24%. І шведка, і фін виступатимуть у першому півфіналі.

На третьому, четвертому та п’ятому місцях можуть розміститися відповідно La Zarra з Франції, TVORCHI з України, яка торік перемогла, та Бланка Палома з Іспанії.

Замикають рейтинг букмекерів представники Сан-Марино, Латвії та Румунії.

До речі, в іншому рейтингу букмекерів на сайті Eurovisionfun розміщення сил серед фаворитів виглядає дуже схожим. Там топ-5 претендентів на перемогу виглядають так: Швеція, Фінляндія, Україна, Франція, Іспанія.

Нагадаємо, замість України, яка торік перемогла, Євробачення з міркувань безпеки пройде в британському Ліверпулі.

Загалом у конкурсі візьмуть участь 37 країн: 15 країн виступлять у першому півфіналі 9 травня, 16 країн — у другому півфіналі 11 травня. Ще шість (країни «великої п’ятірки», організатори «Євробачення» Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, а також торішній переможець Україна) проходять у фінал поза конкурсом — він відбудеться 13 травня.

білорусь та росію цього року знову не допустили до участі через агресію проти України, а Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися самі з фінансових причин.