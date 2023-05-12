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Ракурс
МИД россии выразил протест в связи с передачей Украине британских ракет Storm Shadow

Москва выразила протест Лондону из-за передачи Украине дальнобойных ракет, Великобритания говорит, что предупреждала россиян

12 мая 2023, 18:36
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МЗС росії виступило із заявою у зв’язку з рішенням уряду Великої Британії передати Україні високоточні крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadow.


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Розцінюємо це рішення як черговий вкрай ворожий крок Лондона, націлений на подальше накачування України озброєннями, і такий, що веде до серйозної ескалації обстановки в зоні проведення спеціальної військової операції, — заявило російське МЗС.

Російська сторона залишає за собою право на вжиття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації погроз, які можуть виникнути внаслідок застосування Україною британських крилатих ракет, попередило російське зовнішньополітичне відомство.

У четвер британський міністр оборони Бен Уоллес назвав постачання цих ракет Україні вивіреним кроком і пропорційною відповіддю на ескалацію, яку здійснює росія. Він нагадав, що в грудні написав російському міністру оборони Сергію Шойгу лист, в якому попередив, що подальші атаки росії на українську громадянську інфраструктуру призвести до того, що Велика Британія передасть Києву потужнішу зброю.

Источник: Ракурс


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