МИД россии выразил протест в связи с передачей Украине британских ракет Storm Shadow

https://racurs.ua/n182960-moskva-vyrazila-protest-londonu-iz-za-peredachi-ukrainy-dalnoboynyh-raket-velikobritaniya-govorit.html

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МЗС росії виступило із заявою у зв’язку з рішенням уряду Великої Британії передати Україні високоточні крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadow.

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Розцінюємо це рішення як черговий вкрай ворожий крок Лондона, націлений на подальше накачування України озброєннями, і такий, що веде до серйозної ескалації обстановки в зоні проведення спеціальної військової операції, — заявило російське МЗС.

Російська сторона залишає за собою право на вжиття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації погроз, які можуть виникнути внаслідок застосування Україною британських крилатих ракет, попередило російське зовнішньополітичне відомство.

У четвер британський міністр оборони Бен Уоллес назвав постачання цих ракет Україні вивіреним кроком і пропорційною відповіддю на ескалацію, яку здійснює росія. Він нагадав, що в грудні написав російському міністру оборони Сергію Шойгу лист, в якому попередив, що подальші атаки росії на українську громадянську інфраструктуру призвести до того, що Велика Британія передасть Києву потужнішу зброю.