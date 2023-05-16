Венгрия подтвердила, что заблокировала выделение 500 млн. евро Украине

https://racurs.ua/n183116-vengriya-podtverdila-chto-zablokirovala-vydelenie-500-mln-evro-ukraine.html

Ракурс

Угорщина не схвалила виділення чергового траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру (EPF).

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Про це рішення повідомила прес-служба угорського уряду в електронному листі до агентства Reuters.

Угорщина не погоджується з тим, що Європейський Союз, поряд з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах, — заявили в прес-службі.

Напередодні італійське інформагентство ANSA повідомило джерело, що Угорщина несподівано заблокувала виділення восьмого траншу військової допомоги Україні на суму 500 млн євро. Допомога мала бути виділена наступного понеділка.

Будапешт, як повідомляло агентство, зажадав гарантій того, що гроші з EPF не витрачатимуться виключно на купівлю зброї для України.

Європейський фонд миру було створено у 2021 році. Він поповнюється коштом внесків країн ЄС.