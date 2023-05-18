Бункерная жизнь путина: журналисты показали чертеж укрытия в Геленджике

https://racurs.ua/n183150-bunkernaya-jizn-putina-jurnalisty-pokazali-chertej-ukrytiya-v-gelendjike-foto.html

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Видання The Business Insider опублікувало креслення підземної частини «палацу путіна» у Геленджику. Там обладнано два тунелі 40 і 60 м завдовжки, і 6 м — завширшки. Загальна площа житлового простору становить 603 кв. м.

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Палац та підземні споруди з'єднані ліфтом, що спускається на глибину приблизно 50 м. У тунелях є все необхідне, щоб підтримувати життєдіяльність упродовж кількох тижнів.

Ця тунельна система має все для безпеки: протипожежну систему, воду, каналізацію. Це призначено для того, щоб хтось міг вижити чи втекти, — розповів інженер-будівельник Тадеуш Габришевський.

З’ясувалося, що креслення «комплексу підземних споруд» були у відкритому доступі з 2016 року на сайті компанії «Метростиль», яка опублікувала їх як один із прикладів своїх проектів. Палац путіна там зветься «пансіонатом».

Згідно зі схемами, під землею знаходяться укріплені приміщення та тунелі, обладнані вентиляцією, електрикою, водопроводом, каналізацією та кабелями зв’язку.

Архітектурні плани показують, що тунелі, оббиті товстим шаром бетону, забезпечені прісною водою на кілька тижнів, вентиляцією та електричними кабелями. Характеристики кабелів вказують на те, що в бункері можна організувати командний пункт, а сама ця система розрахована не тільки на бункер, а й на весь палац свого роду аварійний генератор на випадок відключення електрики.

Виходи з тунелів розташовані трохи нижче за палацовий комплекс, на голій скелі, що виходить на пляж. У нижньому тунелі передбачені всі види безпеки, протипожежна система, вода, каналізація і… доріжка, що рухається, що веде до виходу.

Business Insider зазначає, що терміни будівництва бункера (2010-і роки) вказує, як давно у путіна розвивається параноя щодо можливості світового конфлікту із Заходом.

Палацовий бункер путіну відрізняє те, що він перебуває у приватній власності та фінансувався з приватних джерел, тобто призначений не так для забезпечення наступності політичної системи, як для виживання однієї людини.