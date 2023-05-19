G7 договорилась ограничить экспорт алмазов из рф, которая является крупнейшим в мире производителем

https://racurs.ua/n183207-g7-dogovorilas-ogranichit-eksport-almazov-iz-rf-kotoraya-yavlyaetsya-krupneyshim-v-mire.html

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Захід домовився посилити санкції проти росії за вторгнення в Україну. Лідери країн G7 домовилися обмежити експорт алмазів з росії, яка є найбільшим у світі виробником.

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Напередодні голова Євроради Шарль Мішель казав, що ЄС обмежить і торгівлю російськими алмазами. Алмазна галузь приносить росії значні доходи. Ці обмеження вдарять по фінансуванню війни проти України.

Засоби кожна країна обирає окремо, тому заяви «Сімки» лише визначають загальний напрям, а не конкретні санкції.

Ми вживемо додаткових заходів для обмеження поставок до росії всього, що має критичне значення для продовження російської агресії, включаючи обладнання та технології, за допомогою яких рф відновлює міць своєї військової машини, — йдеться у заяві клубу G7.

Захід уже ввів всеосяжні фінансові та торгові санкції проти росії, і тепер зосереджений на тому, як вони виконуються, а не на пошуку нових обмежень. І США, і Японія, і Велика Британія заборонили практично всю торгівлю з Кремлем, проте не вони були головним торговим партнером росії до війни.

Цю позицію з великим відривом займав Євросоюз, і саме його торгові санкції завдають найбільшої шкоди російській економіці. 27 країн ЄС діють поступово: ембарго на нафтовий експорт запровадили лише через рік після початку війни, а повної заборони на імпорт газу чи алмазів досі немає.