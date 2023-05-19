Сушилки для белья, снегоочистительные машины и доильные аппараты - США заблокировали продажу в рф "потенциально милитарных товаров"

https://racurs.ua/n183212-sushilki-dlya-belya-snegoochistitelnye-mashiny-i-doilnye-apparaty-ssha-zablokirovali-prodaju.html

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На тлі нових санкцій проти росії США припинили експорт широкого асортименту споживчих товарів до країни-окупанта.

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Нові обмеження щодо росії спрямовані на товари, які можуть бути використані для допомоги російській армії, включно з предметами, що використовуються в повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для підтримки московської військової машини.

Також США додали до чорного списку 69 російських компаній та по одній з Вірменії й Киргизстану. Це, зокрема, авіаремонтні компанії, порохові, тракторні та автомобільні заводи.