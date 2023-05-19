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Сушилки для белья, снегоочистительные машины и доильные аппараты - США заблокировали продажу в рф "потенциально милитарных товаров"
Сушилки для белья, снегоочистительные машины и доильные аппараты — США заблокировали продажу в рф «потенциально милитарных товаров»https://racurs.ua/n183212-sushilki-dlya-belya-snegoochistitelnye-mashiny-i-doilnye-apparaty-ssha-zablokirovali-prodaju.htmlРакурс
На тлі нових санкцій проти росії США припинили експорт широкого асортименту споживчих товарів до країни-окупанта.
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Нові обмеження щодо росії спрямовані на товари, які можуть бути використані для допомоги російській армії, включно з предметами, що використовуються в повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для підтримки московської військової машини.
Також США додали до чорного списку 69 російських компаній та по одній з Вірменії й Киргизстану. Це, зокрема, авіаремонтні компанії, порохові, тракторні та автомобільні заводи.
Міністерство пояснило, що наклало санкції на російські підприємства, оскільки вважає, що вони підтримують армію та військову промисловість росії.
Суть санкцій у тому, що США фактично забороняють продаж цим підприємствам будь-яких товарів, крім продовольства та медикаментів.
Агентство Reuters додає, що серед доданих до списку підприємств є такі, що пов’язані з нафтогазовими проектами, зокрема, видобуванням на арктичному шельфі та сланцевим газом, а також фірми, що займаються ремонтом літаків та виробництвом запчастин для них, виробництвом пороху, тракторні та автомобільні заводи, суднобудівні верфі та інженерні бюро.
Крім того, персональні санкції США поширюються на понад 40 осіб, включаючи віце-прем'єра Вікторію Абрамченко, ректора Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимира Литвиненка та співвласника ДК «Меркурій» Ігоря Кесаєва.
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