Китай и Кулеба опровергли утверждение WSJ о пророссийской позиции посланника Пекина

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Ракурс

У Китаї заявили, що не пропонували залишити за росією захоплені українські території.

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Як повідомляє CNN, у китайському МЗС спростували ствердження газети The Wall Street Journal, що китайський посланник Лі Хуей під час європейського турне нібито висунув європейським чиновникам жорсткі вимоги: росія має зберегти за собою захоплені території внаслідок мирного врегулювання війни в Україні.

Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами та жодна з них не вказувала на те, що спецпредставник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal, — заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час поїздки до Європи нібито закликав залишити за росією «право» на окуповані нею території України. Кулеба заявив, що поспілкувався з європейськими колегами — вони не підтвердили, що Хуей озвучував такі вимоги.

Минулого тижня The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що Хуей під час візитів закликав уряди країн домогтися негайного припинення бойових дій зі збереженням за росією контролю над окупованими нею українськими територіями.