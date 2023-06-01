ЮАР хочет перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы не арестовывать путина — Reuters

https://racurs.ua/n183651-uar-hochet-perenesti-sammit-briks-v-kitay-chtoby-ne-arestovyvat-putina-reuters.html

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Влада Південноафриканської республіки (ПАР) розмірковує над перенесенням зустрічі лідерів БРІКС до Китаю, щоб не заарештовувати володимира путіна.

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Reuters пише, що наразі профільні міністр та чиновники розглядають різні варіанти виходу з ситуації, що склалася. Остаточне рішення буде прийняте після того, як керівництво країни заслухає їх доповіді та після того, як рф дасть остаточну відповідь, чи братиме участь у саміті путін.

Один з варіантів виходу з ситуації — звернення до Китаю з пропозицією прийняти саміт, повідомило виданню джерело в уряді ПАР.

В Кремлі у відповідь на питання щодо участі путіна в зустрічі поки що відповіли, що «росія візьме в ній участь на належному рівні».

Екс-президент Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають великий вплив на чинних урядовців, раніше припустив, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

Через наші юридичні зобов’язання ми повинні заарештувати президента путіна, але ми не можемо цього зробити, — сказав Мбекі, не пояснюючи власної позиції.

У понеділок ПАР надала дипломатичний імунітет усім учасникам серпневої зустрічі та зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС у Кейптауні цього тижня. Однак цей імунітет не має переваги над ордером МКС, який міг бути виданий проти будь-якого учасника конференції.

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, в ПАР заявили, що взяли цей факт до уваги та усвідомлюють свої юридичні зобов’язання. При цьому, як писали ЗМІ, уряд країни веде активні юридичні консультації із цього приводу та розглядає всі варіанти для уникнення виконання своїх зобов’язань. Частина ЗМІ писали, що ПАР просить путіна взяти участь у саміті віртуально.

Прокурор МКС Карім Хан упевнений, що ПАР «вчинить правильно» у разі візиту російського президента.