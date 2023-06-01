В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области - путин "в курсе событий"

https://racurs.ua/n183670-v-kremle-prokommentirovali-obstrely-belgorodskoy-oblasti-putin-v-kurse-sobytiy.html

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У Кремлі прокоментували обстріли Бєлгородської області. За словами прес-секретаря путіна пєскова, ситуація з обстрілами в області «не може вплинути на хід „спецоперації“ (так московити називають розв’язану ними війну) рф в цілому».

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Також пєсков повторив учорашню заяву про те, що путін «постійно та регулярно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі від військових, прикордонників, рятувальників та місцевої влади».

Про бої на кордоні у Шебекіно та Нової Таволжанки повідомляли раніше російські телеграм-канали. Вранці 1 червня легіон «Свобода Росії» опублікував відео із заявою про майбутній захід на територію рф.

Також своє відео викладав «Русский добровольческий корпус», який стверджував, що він під Шебекіно (Білгородська область рф).

Влада регіону стверджує, що проривів на територію рФ немає і говорять про сильні обстріли та евакуацію населення. Тим часом місцеві мешканці масово втікають з 40-тисячного міста самотужки.

Пропагандисти з ТАСС повідомили, що путін 1 червня своїм указом нагородив голову адміністрації Шебекинського міського округу Білгородської області Володимира Жданова орденом Мужності за «самовідданість, виявлену під час виконання громадянського обов’язку».

Сам російський диктатор сьогодні ніяк не коментував події на півдні Бєлгородської області, але вітав своїх громадян з Днем захисту дітей та зустрівся зі священиком рпц.