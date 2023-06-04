Правительство Венгрии изменило скандальное видео с «российским» Крымом

Правительство Венгрии изменило скандальное видео с «российским» Крымомhttps://racurs.ua/n183770-pravitelstvo-vengrii-izmenilo-skandalnoe-video-s-rossiyskim-krymom.htmlРакурс
Уряд Угорщини видалив скандальний відеоролик, на якому окупований Крим був зображений не як територія України.
Натомість опублікована оновлена версія відео, на якому вже зображена правильна карта України.
Виправлене відео ще вчора, 3 червня, було опубліковане на Youtube-каналі старшого аналітика проурядового угорського фонду Századvég Андре Палоца. Проте згодом з цієї сторінки його видалили й опублікували на веб-сайті уряду Угорщини.
Іншої реакції угорського уряду на цей скандал не було.
МЗС України вчора відреагувало на публікацію скандального відеоролика. Зокрема, за дорученням МЗС тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.
Також прес-служба відомства оприлюднила заяву, в якій нагадала, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці, — наголошувалося у заяві МЗС України.