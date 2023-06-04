Правительство Венгрии изменило скандальное видео с «российским» Крымом

Кадр из нового видеоролика правительства Венгрии, скриншот видео

https://racurs.ua/n183770-pravitelstvo-vengrii-izmenilo-skandalnoe-video-s-rossiyskim-krymom.html

Ракурс

Уряд Угорщини видалив скандальний відеоролик, на якому окупований Крим був зображений не як територія України.

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Натомість опублікована оновлена версія відео, на якому вже зображена правильна карта України.

Виправлене відео ще вчора, 3 червня, було опубліковане на Youtube-каналі старшого аналітика проурядового угорського фонду Századvég Андре Палоца. Проте згодом з цієї сторінки його видалили й опублікували на веб-сайті уряду Угорщини.

Іншої реакції угорського уряду на цей скандал не було.

МЗС України вчора відреагувало на публікацію скандального відеоролика. Зокрема, за дорученням МЗС тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Також прес-служба відомства оприлюднила заяву, в якій нагадала, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.