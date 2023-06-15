Российские военные мародерят при зачистке Белгородской области

https://racurs.ua/n184109-rossiyskie-voennye-maroderyat-pri-zachistke-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські військовослужбовці у селі Нова Таволжанка «ведуть потворний спосіб життя» та «крадуть особисті речі та майно» з будинків місцевих мешканців.

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На поведінку військових поскаржилася у коментарі на сторінці голови Бєлгородської області у «Вконтакте» мешканка Шебекіно (так зазначено у її профілі) Наталія Чемерченко.

Нова Таволжанка, вул. Вовчанська. У багато будинків проникають військовослужбовці рф (хоча режиму НС не введено і вони не мають права заходити у приватні домоволодіння). Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загиджені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать у округах Нової Таволжанки. Крім цього, люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом, — написала вона.

Голова адміністрації Шебекінського міського округу Володимир Жданов відповів, що «звернення передано до ради безпеки» (структуру у складі міської адміністрації).

«Медуза» пише, що інші користувачі ВК дорікнули Чемерченко за те, що вона в посту вказала, де саме в населеному пункті знаходяться російські військові й тепер по них можуть завдати удару.

Дзвоніть до адміністрації, вони завжди на зв’язку з людьми, розв’язуйте питання безпосередньо, а не в соцмережах таке писати — ще б будинок вказали, — написала одна з учасниць дискусії.

Нагадаємо, Нова Таволжанка розташована в Шебекінському районі, який знаходиться біля кордону з Україною і зазнає обстрілів. Влада Бєлгородської області рф заявила, що тимчасово евакуює мешканців у безпечніші місця.

4 червня «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», що воюють на боці України, оголосили про рейд до Білгородської області, під час якого було взято під контроль Нову Таволжанку. 6 червня губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що «противника на території області немає", не ставши уточнювати подробиці.