В Эквадоре умерла женщина, которую неделю назад обнаружили живой во время подготовки ее похорон

https://racurs.ua/n184221-v-ekvadore-umerla-jenschina-kotoruu-nedelu-nazad-obnarujili-jivoy-vo-vremya-podgotovki-ee-pohoron.html

Ракурс

В Еквадорі 76-річна Белла Монтоя померла через кілька днів після того, як її виявили живою під час підготовки до її похорону, повідомляє El Universo.

.

9 червня Монтойю госпіталізували з підозрою на інсульт та зупинку серця. Лікарі намагалися допомогти жінці, але вона не реагувала на реанімаційні заходи. У результаті вони констатували її смерть.

Того ж дня родичі відвезли тіло жінки до похоронного бюро, але під час підготовки до поховання помітили, що вона ще дихає. Після цього Монтойю знову відвезли до лікарні. Стосовно лікарів розпочали перевірку.

16 червня Монтоя померла в палаті інтенсивної терапії в лікарні міста Бабаойо, де її оголосили мертвою вперше. Смерть жінки підтвердили її родичі. Згідно з повідомленням міністерства охорони здоров’я країни, причина смерті — ішемічний інсульт.

BBC News із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що тіло жінки вже поховали на громадському цвинтарі. Церемонією займалося те саме похоронне бюро, яке влаштовувало перший похорон Монтойї.