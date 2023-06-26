Мятеж пригожина нанес беспрецедентный удар по имиджу путина - Bloomberg

https://racurs.ua/n184486-myatej-prigojina-nanes-besprecedentnyy-udar-po-imidju-putina-bloomberg.html

Ракурс

Заколот євгена пригожина завдав безпрецедентного удару по іміджу кремлівського диктатора та воєнного злочинця володимира Путіна.

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Хоча путіну вдалося в останній момент запобігти появі найманців у Москві, його імідж правителя, який має повний політичний контроль над країною, сильно похитнувся.

Так Bloomberg оцінює головний наслідок суботнього вечора.

З посиланням на джерела стверджує, що путін проігнорував неодноразові попередження про наближення бійців «Вагнера» до Москви, чим шокував своїх наближених.

Натомість російський лідер дозволив найманцям підібратися так близько, що регіональній владі довелося залучити танки та підключати військових для оборони. Це підживлювало немислимі колись сумніви щодо здатності путіна керувати країною.

Це рідкісний випадок, коли оцінки події у Москві та Заході багато в чому сходяться.

США та ЄС теж вважають, що за репутацією та абсолютною владою путіна завдано потужного удару. І неоднозначна угода з євгеном пригожиним, який погодився не йти на Москву, зовсім не означає повернення статус-кво.

Протистояння у російській владі далеко не закінчене, пише Bloomberg.