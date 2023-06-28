РосСМИ написали об аресте суровикина за госизмену

https://racurs.ua/n184576-rossmi-napisali-ob-areste-surovikina-za-gosizmenu.html

Ракурс

Російський воєнкор-пропагандист Романов стверджує, що нібито колишній командувач сил вторгнення РФ В Україну, командувач вкс рф генерал суровікін перебуває у СІЗО ще з 25 червня — першого дня після закінчення заколоту євгена пригожина і ПВК «Вагнера».

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Але ніяких підтверджень цієї інформації немає.

Суровікіна донедавна вважали ймовірним союзником пригожина. За інформацією російського проєкту «Досьє", він нібито був почесним членом ПВК «Вагнера» із 2017 року з жетоном під номером М-3744.

У перший день путчу «вагнерів» суровікін записав звернення до найманців із пропозицією припинити похід на Москву.

Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників повідомляв, що пригожин під час свого путчу мав намір захопити шойгу і герасимова. ФСБ дізналася про цей задум ще за два дні до того.

Командувач Нацгвардії рф золотов стверджує, що з табору пригожина відбувся витік інформації, тому він і був змушений почати операцію раніше.

На думку західних чиновників, пригожин повідомив про свої наміри декому у вищому військовому керівництві рф, в тому числі суровікіну.