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БПЛА атаковали Москву и аэропорт Внуково
БПЛА атаковали Москву и аэропорт Внуково (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184751-bpla-atakovali-moskvu-i-aeroport-vnukovo-video.htmlРакурс
Вранці під Москвою збили три безпілотники. Зокрема, один із безпілотників атакував аеропорт Внуково. Літаки почали направляти в інші аеропорти.
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Серед них один із безпілотників атакував аеропорт Внуково. Літаки почали направляти в інші аеропорти.
Літаки, які летіли в Унукаву, почали перенаправляти в інші аеропорти. Мова йде про п’ять рейсів: з Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська і Новосибірська, повідомляє Mash.
Близько 4 години ранку безпілотник-камікадзе вдарив по території одного з військових об'єктів у Кубинці (Московська область).
Російські Telegram-канали також повідомляють з посиланням на очевидців, що в так звана «Нова Москва» у вівторок вранці постраждала від двох сильних вибухів.
Вибухи прогриміли біля селища Марушкінське поблизу аеропорту Внуково. Підтверджень, суперечок, додаткових деталей поки немає.
Російське державне агентство ТАСС додає інформацію про збиті безпілотники: за його даними, ще один збили в Калузькій області.
За попередньою інформацією, три дрони в різний час прямували в бік Москви. Два з них були знищені в Новій Москві, один — в Калузької області засобами радіоелектронної боротьби, — цитує ТАСС співрозмовника в МНС. За його словами, це були безпілотники авіаційного типу.
Телеграм-канал Shot повідомляє, що один із збитих під Москвою безпілотників — або його уламки — впав на господарську споруду у селі Кривошеїне, споруда спалахнула.
Канал публікує відео та фото пожежі.
Село Кривошеїне знаходиться неподалік аеропорту Внуково, як і інші населені пункти, звідки у вівторок зранку повідомляли про вибухи.