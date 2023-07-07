Разведка Германии прослушивала переговоры пригожина и лукашенко в день мятежа

https://racurs.ua/n184887-razvedka-germanii-proslushivala-peregovory-prigojina-i-lukashenko-v-den-myateja.html

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Федеральна розвідувальна служба Німеччини прослуховувала переговори євгена пригожина та олександра лукашенка 24 червня — в день заколоту ПВК Вагнера.

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Про це йдеться у розслідуванні журналістів із медіагрупи ARD.

Представник розвідувальної служби ФРН заявив, що відомство «не коментує публічно питання щодо можливих результатів розвідки».

Після заколоту Пригожина німецькі політики критикували розвідку Німеччини через те, що, за офіційними даними, БНД проінформувала уряд ФРН про події в росії лише 24 червня, коли найманці вже прямували до Москви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив після заколоту, що німецькі спецслужби не були так добре поінформовані про підготовку повстання пригожина, як розвідка США.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» пригожин підняв заколот увечері 23 червня. Підрозділи найманців, не зустрівши опору, увійшли до Ростов-на-Дону. Пригожин заявив, що найманці підуть маршем справедливості на Москву. Заколотники пройшли кілька сотень кілометрів у бік Москви, але ввечері 24 червня підрозділи ПВК «Вагнера» розгорнулися до «польових таборів» у вигаданій росіянами лнр.

Пригожин ухвалив таке рішення після переговорів з лукашенком, під час яких засновнику ПВК «Вагнера «запропонували «піти» до білорусі. Влада росії запропонувала найманцям ПВК кілька варіантів: «піти» до білорусі, укласти контракт із Міноборони чи іншими силовими структурами рф, залишити військову службу та «повернутися до рідних».