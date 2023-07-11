Politico: Байден запланировал встречу с Зеленским на саммите НАТО

https://racurs.ua/n184993-politico-bayden-zaplaniroval-vstrechu-s-zelenskim-na-sammite-nato.html

Ракурс

Президент США Джо Байден планує провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

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Про це розповіли джерела Politico.

За словами співрозмовників видання, знайомих із планами Байдена, зустріч із президентів запланована на 12 липня, але поки що остаточно не погоджена.

Під час переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО — це максимум, який Київ може отримати у Вільнюсі.

11 липня, пише Politico, запланована зустріч Байдена з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, якого лідер США намагатиметься переконати підтримати заявку Швеції до НАТО.

Зеленський увечері 10 липня підтвердив свою участь у саміті, який відбудеться 11−12 липня. Раніше представники України говорили, що рішення ще не ухвалене і залежатиме від того, як члени альянсу дадуть відповідь на заявку України про вступ до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомляв, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбудеться на полях саміту 12 липня.

Зеленський присвятив відеозвернення за підсумками 502-го дня війни майбутньому саміту НАТО, натякнувши на свою участь. Зокрема, він анонсував двосторонні зустрічі з главами країн Європи, США, Канади та Японії, але прямо не сказав, що буде присутнім у Вільнюсі особисто.