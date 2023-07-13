Я был бы осторожен с тем, что я ем - Байден пошутил о дальнейшей судьбе Пригожина

https://racurs.ua/n185090-ya-byl-by-ostorojen-s-tem-chto-ya-em-bayden-poshutil-o-dalneyshey-sudbe-prigojina.html

Ракурс

На керівника ПВК «Вагнера» на Євгена Пригожина чекає отруєння. Таким його майбутнє у жартівливій формі описав президент США Джо Байден під час візиту до Фінляндії.

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Про це 13 липня написало видання Politico.

За словами Байдена, він зараз не знає актуального місцеперебування Пригожина, але наполегливо рекомендує йому «уважно стежити за своєю їжею».

Я не знаю, де він зараз перебуває і яким точно буде його майбутнє. Але на його місці я був би дуже обережний зі своїм меню та харчуванням. Жарти жартами, але все-таки, — з усмішкою наголосив Байден.

Нагадаємо, що після закінчення заколоту російська влада та Пригожин домовилися про передислокацію ПВК «Вагнера» до білорусі. З того часу зі ЗМІ стало відомо про чистки в російській армії, особисту зустріч путіна з вагнерівцями після заколоту і передбачуваної тяжкої хвороби пригожина.

Точних відомостей про присутність російських найманців у білорусі наразі немає.