Взрывы прогремели в воронеже и курской области. Фото:

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Ракурс

Нові вибухи в росії прогриміли ввечері 13 липня та вночі 14 липня.

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Зокрема, гучно було у воронежі. Під час сильного вибуху місцеві мешканці побачили в небі яскравий спалах. Інцидент пов’язують із роботою протиповітряної оборони та польоти якогось безпілотника. Про це повідомлять російські ЗМІ.

Вибух прогримів у районі радгоспу «Масловський». Мережею вже розлетілися кадри з моментом вибуху. Про руйнування та постраждалих російський режим, як зазвичай, не повідомляв.

Вибух також прогримів у місті курчатов курської області. Уламки невідомого БПЛА впали за 100 м від будівлі місцевого управління федеральної служби безпеки росії. Уламки пошкодили житловий будинок.

Місцеві пабліки пишуть, що дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами жителів, він врізався у ялинку біля будинку. Місто курчатов розташоване за 4 км від курської атомної електростанції.

Нагадаємо, 13 липня прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Криму — російська ППО нібито спрацювала у районі Керчі, неподалік незаконно збудованого Кримського мосту. Того ж дня вибуху гриміли й у ростовській області.