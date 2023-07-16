Уоллес подтвердил слухи об отставке - Я провел семь лет с тремя телефонами у кровати

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Ракурс

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес повідомив, що залишить свою посаду найближчими місяцями.

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Міністр оборони Великобританії повідомив газеті Sunday Times, що ухвалив рішення залишити свою посаду найближчими місяцями.

За словами Воллеса, він має намір залишити посаду міністра оборони під час чергових перестановок в уряді, які прем'єр-міністр Ріші Сунак, за даними джерел Бі-бі-сі, може провести вже у вересні.

Міністр також повідомив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних парламентських виборах, проте достроково відмовлятися від депутатського мандату він не буде.

Я пішов у політику в 1999 році, коли став членом шотландського парламенту. Минуло 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля ліжка, — розповів він.

У майбутньому Воллес хотів би спробувати себе у сфері поза політикою.

Крім того, Уоллес у розмові з Sunday Times перерахував ризики безпеки для ВеликоїБританії, які можуть виявитися в майбутньому. Серед іншого він наголосив на ймовірності поширення тероризму в Африці. Також міністр висловив стурбованість з приводу перспектив війни в Україні, зокрема у разі перемоги України, оскільки невідомо, що після цього зробить президент росії володимир путін.

Окремо Воллес відзначив агресивну політику Китаю та його намір захопити Тайвань, які, на думку міністра, до 2030 року можуть обернутися новою холодною війною.

До кінця десятиліття світ стане набагато небезпечнішим, незахищенішим. Думаю, якось ми опинимося втягнуті у конфлікти. Чи це буде холодний чи гарячий конфлікт, ми в будь-якому разі опинимося у скрутному становищі, — сказав міністр.

Воллес обіймає посаду міністра оборони Великої Британії з 2019 року. За цей час у країні змінилося три прем'єр-міністри: Борис Джонсон, Ліз Трасс, Ріші Сунак. Весь цей час міністр активно виступав на підтримку України та її спротиву російській агресії.