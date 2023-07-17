Кулеба – россия постепенно убивала зерновую инициативу, следствием ее расторжения станет подорожание зерна в мире

https://racurs.ua/n185209-kuleba-rossiya-postepenno-ubivala-zernovuu-iniciativu-sledstviem-ee-rastorjeniya-stanet.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв’ю американській телепрограмі CBS Mornings.

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Він заявив, що один зламаний російський міст (йдеться про вибух на Кримському мосту 17 липня — «Ракурс») означає меншу кількість зламаних українських життів.

Цей міст використовують, щоб забезпечувати російську армію на окупованих територіях Криму і півдня України додатковими ресурсами, — сказав Кулеба.

Він вважає, що росія поступово вбивала зернову ініціативу. Безпосереднім наслідком непродовження цієї угоди стане зростання цін на зерно по всьому світу. Люди в найбільш вразливих регіонах Азії й Африки відчують це.

Неможливо повністю компенсувати блокаду українських портів наземними шляхами, — розповів міністр.

Кулеба сказав, що росія використовує голод як інструмент, щоб шантажувати світ, переслідуючи свої власні комерційні цілі.

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глибоко шкодує про рішення росії вийти з чорноморської зернової угоди, зокрема про відкликання російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Сьогоднішнє рішення російської федерації завдасть удару нужденним людям всюди… Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони платитимуть за це, — сказав генсек ООН.

Призупинення угоди означає, що відповідний пакт між ООН та Москвою, покликаний полегшити експорт російського зерна та добрив, також був розірваний, додав Гутерріш, наголосивши, що однією з цілей ООН є забезпечення глобальної продовольчої безпеки та стабільності світових цін на продовольство.