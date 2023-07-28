Ровенского военкома взяли под стражу. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n185591-sud-otpravil-v-sizo-glavnogo-voenkoma-rovenskoy-oblasti.html

Ракурс

Головному військкому Рівненщини Сергію Луцюку обрали запобіжний захід.

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Рівненський міський суд призначив керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) тримання під вартою. Внесення застави не передбачено. Про це 28 липня повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Керівника обласного ТЦК підозрюють у перевищенні влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 27 липня ДБР повідомило воєнкому Рівненщини про підозру через побиття підлеглого військового. Слідчі встановили, що він завдав підлеглому кілька ударів битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах за те, що той хотів повідомити правоохоронців про злочинну діяльність керівництва ТЦК. А керівник районного територіального центру комплектування знімав це все на телефон.