США ограничили безвиз для Венгрии - детали

https://racurs.ua/n185724-ssha-ogranichili-bezviz-dlya-vengrii-detali.html

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США вирішили обмежити участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму, оскільки мають сумніви щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у 2011−2020 роки.

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Програма безвізового режиму передбачає, що громадяни країн, які нею користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи − для цього потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA), вказує Politico.

Проте з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного. ESTA буде дійсна лише для одноразового використання. Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що «існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи».

Прессман додав, що Вашингтон вже багато років звертає увагу Будапешта на «вразливість у сфері безпеки», але «уряд Угорщини вирішив не закривати її».

Нагадаємо, після приходу до влади у 2010 році уряд угорського прем'єра Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном — зокрема в Румунії, Словаччині та Україні. Таким чином Орбан прагнув підвищити свої електоральні перспективи.

Нагадаємо, на Заході існує занепокоєння через проросійські погляди високопоставлених угорських чиновників, які просувають наративи Кремля.