ЕС расширил санкции против беларуси за помощь агрессору рф

https://racurs.ua/n185812-es-rasshiril-sankcii-protiv-belarusi-za-pomosch-agressoru-rf.html

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Європейський Союз розширив заборону на експорт зброї та боєприпасів до білорусі. Обмежувальними заходами запроваджується заборона на експорт до підконтрольної країні-агресору рф білорусі товарів і технологій, що сприяють військовому вдосконаленню країни.

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Йдеться про вогнепальну зброю, боєприпаси та технології, які використовуються в авіабудуванні та космічній галузі.

Нові обмежувальні заходи гарантують, що санкції проти росії не можна буде обійти через білорусь.

Це відповідь на участь білорусі у незаконному російському вторгненні в Україну, — наголосили у Єврокомісії.

Рішення Ради ЄС приводить санкції проти білорусі у відповідність до санкційного режиму проти росії.

Нагадаємо, наприкінці липня посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Мінська за його причетність до російської загарбницької війни.