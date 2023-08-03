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Ракурс
ЕС расширил санкции против беларуси за помощь агрессору рф

ЕС расширил санкции против беларуси за помощь агрессору рф

3 авг 2023, 16:25
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Європейський Союз розширив заборону на експорт зброї та боєприпасів до білорусі. Обмежувальними заходами запроваджується заборона на експорт до підконтрольної країні-агресору рф білорусі товарів і технологій, що сприяють військовому вдосконаленню країни.


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Йдеться про вогнепальну зброю, боєприпаси та технології, які використовуються в авіабудуванні та космічній галузі.

Нові обмежувальні заходи гарантують, що санкції проти росії не можна буде обійти через білорусь.

Це відповідь на участь білорусі у незаконному російському вторгненні в Україну, — наголосили у Єврокомісії.

Рішення Ради ЄС приводить санкції проти білорусі у відповідність до санкційного режиму проти росії.

Нагадаємо, наприкінці липня посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Мінська за його причетність до російської загарбницької війни.

Источник: Ракурс


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