Хунта, захватившая власть в Нигере, обратилась за помощью к ЧВК «Вагнера»

https://racurs.ua/n185885-hunta-zahvativshaya-vlast-v-nigere-obratilas-za-pomoschu-k-chvk-vagnera.html

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Військова хунта, яка захопила владу в Нігері, звернулася за допомогою до ПВК «Вагнера».

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Associated Press стверджує, що один із лідерів перевороту Саліфу Моді під час поїздки до Малі зустрівся з представниками ПВК «Вагнера» та попросив їх про допомогу. Про це агенції розповів співробітник аналітичного центру «Суфан» Вассім Наср, який отримав інформацію від трьох джерел у Малі та від французького дипломата.

Наразі хунта побоюється бойових дій з боку держав Економічного співтовариства країн Західної Африки. Організація вимагає до кінця цього тижня відновити обраний уряд і президента Мохамеда Базума. В іншому випадку сусіди Нігеру заявили про готовність розпочати військову інтервенцію.

Сам президент Мохамед Базум після перевороту написав колонку для The Washington Post, у якій попросив врятувати Африку від Росії та ПВК «Вагнера».

На відкрите запрошення змовників та їх регіональних союзників весь центральний регіон Сахеля може потрапити під вплив росії через ПВК «Вагнера», чий жорстокий терор проявився повною мірою в Україні, — написав Базум.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня, владу в країні захопив генерал Абдурахман Чіані, який раніше очолював президентську гвардію.

Франція, як передає агентство AFP, офіційно не вважає ПВК «Вагнера» безпосередньо причетною до організації перевороту, проте засновник приватної військової компанії Євген Пригожин привітав заколот і назвав його «здобуттям незалежності».

раніше очільники Міноборони держав західноафриканського блоку ECOWAS склали план військової інтервенції, якщо державний переворот у Нігері не буде скасовано до неділі.

Спроби посередництва між хунтою та законною владою провалилися.

Згідно з планом втручання, рішення про те, коли і де завдати удару, буде прийматися главами держав і не буде розголошено хунті.

Усі елементи, які будуть включені в будь-яке можливе втручання, були розроблені тут, включаючи необхідні ресурси, те, як і коли ми збираємося розгорнути сили, — зазначив представник ECOWAS.

Враховуючи його уранові та нафтові багатства та ключову роль у війні з ісламістськими повстанцями в регіоні Сахель, Нігер має стратегічне значення для США, Китаю, ЄС та росії.