Взрыв прогремел в порту турецкого Дериндже в момент загрузки судна с зерном

https://racurs.ua/n185934-vzryv-progremel-v-portu-tureckogo-derindje-v-moment-zagruzki-sudna-s-zernom-video.html

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У Туреччині 7 серпня пролунав потужний вибух у порту Деріндже. Саме цей порт приймав зернові вантажі з України в межах «зернової ініціативи».

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Вибух у турецькому порту пошкодив 13 із 16 елеваторів. Постраждали 13 людей.

ЗМІ пишуть, що за однією з версій причиною вибуху стала «детонація зернового пилу»

Вибух стався в одному з силосів з пшеницею. Саме в цей момент поруч з ним завантажували судно із зерном.

Наразі невідомо, що саме стале причиною вибуху. Свідки розповіли, що щільні хмари диму та пилу накрили всю територію довкола складу.

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 10 осіб, повідомили у CNN Turk.