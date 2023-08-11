Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия»

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Президент США Джо Байден назвав Китай «бомбою сповільненої дії» через наростання в країні економічних проблем і повільне зростання китайської економіки.

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У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі, — заявив американський лідер на заході у штаті Юта, пише Reuters.

З його слів, наразі Пекін перебуває в біді і Вашингтон не хоче завдавати йому шкоди, а лише прагне побудувати раціональні відносини.

Раніше Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна «диктатором» через день після візиту до КНР Очільника Державного департаменту США Ентоні Блінкена, котрий домовлявся про стабілізацію американсько-китайських відносин. Тоді у відповідь Пекін висловив обурення про неприйнятність таких висловлювань на адресу китайського лідера.

Останні статистичні дані свідчать про те, що споживчий сектор Китаю з високою ймовірністю впав у дефляцію, а відпускні ціни виробників товарів продовжили падіння у липні. Китай, ймовірно, вступає в епоху значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати.

Нагадаємо, нещодавно Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій та продукції, пов’язаної з національною безпекою в Китаї.