Украина начала переговоры с Великобританией о «гарантиях безопасности»

https://racurs.ua/n186093-ukraina-nachala-peregovory-s-velikobritaniey-o-garantiyah-bezopasnosti.html

Ракурс

Україна почала переговори з Великою Британією щодо «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО у Вільнюсі.

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За словами керівника ОП Андрія Єрмака, до декларації «Великої сімки» приєдналися вже 13 країн. Зокрема, тривають обговорення зі Сполученими Штатами.

Після консультацій з кожною з держав будуть підписані двосторонні угоди, які й стануть гарантіями безпеки України до її вступу в НАТО.

Зауважимо, що найнадійнішими гарантерами безпеки нашої країни українці вважають США (52,1%), Велику Британію (45%) та Польщу (45%), свідчить опитування Центру Разумкова, проведене на замовлення ZN.UA.

Угоди про гарантії безпеки для України мають пережити будь-яку президентську адміністрацію в США, розповів раніше речник Держдепу Метью Міллер.

Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і серед наших союзників та партнерів, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, — сказав Міллер.

Коментар представника Держдепу стосувався можливої перемоги на виборах 2024 року Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що суттєво обмежить, або й взагалі припинить підтримку Києва.

Міллер наголосив, що гарантії безпеки будуть закріплені у міждержавних угодах, які залишатимуться чинними, незалежно від особи у кріслі президента Сполучених Штатів.